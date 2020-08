Nintendo et Lego réinventent la façon de jouer à Super Mario

Un petit lecteur placé entre les pieds de la figurine Super Mario reconnaît les codes et les couleurs imprimés sur les briques interactives et sur la tête des ennemis. Lego

La mascotte de Nintendo prend vie dans une nouvelle gamme de boîtes Lego basée sur une figurine interactive.

Lego et Nintendo s’associent à l’heure de «réinventer la façon d’interagir avec Super Mario dans le monde physique». En ligne de mire, la sortie d’une toute nouvelle gamme de boîtes Lego baptisée Lego Super Mario. Au cœur de la mécanique, une figurine interactive Super Mario uniquement livrée dans le Pack de Démarrage Les Aventures de Mario (59,99€). C’est le fruit de quatre années de développement.

«Le challenge initial, c’était d’intégrer l’ADN des deux compagnies dans le produit, d’imaginer un concept que seuls Lego et Nintendo pouvaient construire ensemble», témoigne Jonathan Bennink, designer de Lego Super Mario. «Stimuler la créativité était une autre priorité car, quand vous concevez un jouet technologique, il peut vite devenir un gadget qui lasse rapidement. Avec Lego Super Mario, on mise sur l’imagination des enfants appelés à construire des niveaux avant de les tester et de les faire tester.»

+ Ci-dessous, la vidéo de présentation de Lego Super Mario:

Concrètement, la boîte de démarrage vous invite à construire en briques Lego un niveau digne des jeux vidéo Super Mario. Entre la brique de départ et celle d’arrivée, libre à vous de placer à votre guise pièges, bonus et ennemis. Une fois le parcours assemblé, vous disposez de soixante secondes pour l’explorer brique par brique avec la figurine interactive Super Mario. Les dix Ensembles d’extension décuplent les possibilités architecturales, en greffant par exemple au niveau le château de Bowser.

«On a testé différentes versions du concept avec plus de 150 enfants», se souvient Jonathan Bennink. «À un moment, on était sur un prototype plus orienté Nintendo, centré sur la figurine, ses mouvements, ses sauts. Mais la dimension construction manquait aux fans de Lego et c’est là que l’on est arrivé avec l’idée d’un point de départ, d’un point d’arrivée et d’un niveau à construire entre ces deux points. Une fois que l’on a eu ça en mains, les enfants ont systématiquement répondu que ce qu’ils préféraient, c’était de construire le niveau, puis de le tester.»

Lego a testé différentes versions de Lego Super Mario en invitant 150 enfants à des tables de jeu et de conversation. Lego

Deux piles AAA assurent l’animation de la figurine Lego Super Mario, de ses petits haut-parleurs et de ses quatre écrans LCD (yeux, bouche, ventre). C’est l’écran placé sur le ventre du plombier moustachu qui relaie les informations dédiées au chronomètre, au score, au bonus tout juste engrangé. Un petit lecteur placé entre les pieds de Mario identifie la couleur et le code imprimés sur les briques interactives et sur la tête des ennemis.

Rondouillard dans les jeux vidéo, Super Mario est présenté ici dans une forme cubique. «On a aussi testé un Mario plus rond mais ça représentait mal sa transition du monde digital au monde de Lego», estime le designer Jonathan Bennink. «C’était plus naturel de concevoir un personnage carré, c’était également plus en phase avec la présence des piles et des écrans qui tendent à être rectangulaires. Nintendo a aussi insisté pour que Mario donne vraiment l’impression d’avoir été construit avec des briques Lego. Son ventre, c’est d’ailleurs une pièce utilisée habituellement pour le capot d’une voiture.»

La figurine interactive Super Mario se connecte en Bluetooth au smartphone et à la tablette. Lego

Contre 9,99€, Super Mario est susceptible de changer de tenue et d’hériter de nouveaux pouvoirs via l’achat d’une des quatre boîtes Costumes. Entre le Pack de démarrage (59,99€), les dix Ensembles d’extension (de 19,99 à 99,99€), les quatre Costumes (9,99€ l’unité) et les dix Packs de personnage (3,99€) l’unité, la gamme Lego Super Mario est potentiellement un gouffre financier. Prix de la collection complète: 579,84€.

Petit bémol, la gamme Lego Super Mario est dépendante d’une application gratuite à installer sur smartphone ou sur tablette. C’est elle qui distille en version digitale les instructions de montage et les conseils. Elle tente également d’animer la communauté, en publiant des défis hebdomadaires et en proposant aux enfants de poster des photos des niveaux qu’ils ont imaginé et assemblé.