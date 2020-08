Le premier avion électrique certifié prend son envol de Suisse

Le premier vol de cet appareil marque une étape importante sur la voie d’une aviation plus écologique.

Le premier avion électrique jamais certifié, le Pipistrel Velis Electro, a effectué la semaine dernière son vol inaugural à Ecuvillens, près de Fribourg (ouest de la Suisse), a annoncé lundi l’administration hélvétique.

Le Velis Electro fera principalement office d’avion-école pour les aspirants pilotes de l’aviation légère, a précisé lundi l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).

Le premier vol de cet appareil marque selon lui une étape importante sur la voie d’une aviation plus écologique.

Qu’apporte ce projet?

Ce projet a permis d’acquérir une expérience et de tirer des enseignements importants pour la certification d’aéronefs peu polluants dotés d? une motorisation respectueuse de l’environnement, ajoute l’OFAC.

Le moteur électrique a été certifié par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) à la mi-mai, avant que l’avion lui-même ne reçoive cette autorisation dans la foulée. Il a ensuite pu effectuer son vol inaugural.

Avant de délivrer le certificat de l’avion électrique, il a fallu définir et spécifier à partir de zéro les conditions applicables à l’exploitation, à la maintenance et à la formation des pilotes et du personnel. Le cadre de certification de l’AESA est en effet muet sur ces points. L’OFAC a joué un rôle déterminant dans l’élaboration des conditions de certification, précise-t-il.

Profitant du fait que des avions électriques étaient stationnés en Suisse, l’OFAC a eu accès, comme les autorités aéronautiques françaises et slovènes et le constructeur Pipistrel, à des données fournies par un programme de test en vol réalisé sous conditions de vol AESA. Il a été ainsi possible de boucler la certification en moins de trois ans.