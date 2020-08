Foot: Namur veut sa place en D2 ACFF

Le président Bernard Annet (ici à gauche sur la photo, en compagnie du T1 Bojovic) et l'UR Namur revendiquent leur place en D2. EdA - Benoît Jadot

On pensait la saga (presque) terminée en Divisions nationales ACFF (ex Divisions Amateurs) depuis, entre autres, la reprise du matricule de Durbuy par les Bruxellois d'Anneessens, mettant fin au suspense quant à une montée éventuelle de clubs namurois.

Ce lundi, on apprend que la direction de l'UR Namur revendique sa place en D2 ACFF. Les Namurois s'étaient déjà sentis frustrés de ne pas rester en D2 après la fin prématurée du championnat. Mais ils l'avaient finalement accepté.

Depuis les nouveaux rebondissements du football belge aux échelons supérieurs (maintien de Waasland-Beveren dans l'élite nationale pro, D1A à 18 clubs), il semble que les dirigeants du club de la capitale wallonne ont choisi de revoir leur copie et de tenter une ultime manoeuvre pour accéder (ou plutôt se maintenir) en D2 ACFF.

Voici quelques passages du courrier que l'UR Namur a envoyé à l'ACFF:

"En mars, l’ACFF a acté l’arrêt (forcé) des championnats, et a pris assez rapidement position quant aux règles à appliquer concernant les montants et les descendants. Pour des raisons de savants calculs (matches joués, coefficients, …) l’Union Namur s’est retrouvée dans les descendants de D2 en D3. Vu la reprise en main du club, les gros investissements consentis au mercato hivernal, les 6 matches restant à jouer, la bonne spirale positive enclenchée et l’espoir de maintien légitime, cet état de fait nous a terriblement frustré. Néanmoins, en tant que récents repreneurs soucieux de soigner l’image du club, nous nous sommes résignés à accepter, sans nous rallier à des citations juridiques en cours, alors que cela aurait eu tout son sens."

Et la direction des Merles de poursuivre:

"La situation a complètement changé aujourd’hui. Le Tribunal Civil a donné raison à Waasland-Beveren sur base du seul fait qu’ils n’avaient pas pu défendre leurs chances jusqu’au bout. Ainsi, nous revenons vers vous afin d’obtenir le même droit, notre situation étant encore plus convaincante. En effet, le championnat a été arrêté alors qu’il nous restait encore 18 points à disputer."