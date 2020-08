Officiel: l’arrière gauche ukrainien Bogdan Mykhaylichenko signe à Anderlecht

Les Anderlechtois ont officialisé l’arrivée de Bogdan Mykhaylichenko ce lundi. Il a signé pour quatre saisons.

Déjà présent en Belgique depuis quelques jours, l’arrière gauche ukrainien de 23 ans arrive en provenance de Zorya Lugansk, où il jouait depuis 2018. Le montant du transfert avoisinerait les 500 000€.

Formé au Dynamo Kiev, il est plutôt offensif et a une bonne technique de frappe, annonce la direction anderlechtoise. «À seulement 23 ans, Bogdan compte déjà pas mal de matches au compteur (NDLR: 67 en D1 ukrainienne). Il doit nous apporter de la vitesse, de l’agilité et une saine agressivité à cette position d’arrière gauche. De plus, c’est un joueur très offensif, qui s’intégrera donc bien à notre façon de jouer. Comme tous nos jeunes joueurs, Bogdan a encore des choses à travailler, mais compte tenu de sa bonne mentalité, nous pensons qu’il continuera à progresser», explique le directeur sportif Peter Verbeke sur le site du club.

«Mykha» concurrencera Sardella, et dans une moindre mesure Kemar Lawrence, au poste de back gauche.

Cette signature devrait être suivie dans les prochaines heures par celle de Percy Tau, aperçu ce matin à Zaventem et qui devrait être prêté une saison par Brighton à Anderlecht.