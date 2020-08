François Fornieri investit au Standard de Liège et en devient coadministrateur délégué avec Bruno Venanzi

L’homme d’affaires liégeois François Fornieri, patron de la société pharmaceutique Mithra, investit au Standard de Liège.

L’information a été confirmée par le club ce lundi matin: François Fornieri entre au capital du Standard et en devient le coadministrateur délégué avec Bruno Venanzi qui en reste le Président, indique un communiqué sur le site des Rouches.

La RTBF annonçait un investissement d’au moins 50%. Le Standard précise que Fornieri a été contacté par Venanzi dans le cadre du projet immobilier du club (dans lequel il investit également) et que «ce fervent supporter de longue date a vu plus loin et a décidé de s’engager à parts égales dans le club avec Bruno Venanzi», et «cela n’engendre aucun changement au niveau de la structure managériale du club», souligne le club, 5e de D1A la saison passée.

«Accélérer le développement du Standard»

«Je suis très heureux que François me rejoigne dans l’actionnariat du club. Sa passion, son enthousiasme, sa vision et son expérience du monde des affaires seront des atouts indéniables dans le développement du Standard de Liège», commente celui qui est président des Rouches depuis son rachat du club à Roland Duchâtelet en 2015.

«J’ai toujours déclaré ma flamme pour ma ville et le club des Rouches dont j’ai été abonné pendant de nombreuses années. Je me réjouis de pouvoir désormais contribuer à accélérer son développement en compagnie de Bruno et son équipe», réagit de son côté François Fornieri, dont la société Mithra a été sponsor du club durant plusieurs années.

Pour rappel, le Standard a dû passer par la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) afin obtenir sa licence pour le football professionnel. L’arrivée de Fornieri devrait aider à soulager les finances du club.