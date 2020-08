Heineken souffre de l’incertitude dans l’horeca

L’entreprise souffre toujours de l’incertitude liée à la crise du coronavirus et de ses conséquences pour l’horeca.

Heineken a enregistré une perte de 297 millions d’euros au premier semestre, soit un peu moins que les 300 millions attendus, a-t-elle indiqué lundi.

Le chiffre d’affaires du géant brassicole néerlandais a reculé de 16,4% à 9,2 milliards d’euros. Les volumes ont baissé de 11,5%.

Heineken avait déjà revu ses prévisions annuelles en raison de la crise.

L’une des rares satisfactions pour l’entreprise se situe dans la livraison aux consommateurs. Son magasin en ligne européen a ainsi attiré trois millions de visiteurs en six mois, dont la moitié de nouveaux. La version mexicaine, Six 2 Go, a enregistré en un semestre dix fois plus de commandes que sur l’ensemble de l’année 2019. Les ventes de systèmes de pompes à domicile ont aussi doublé pendant le confinement.

Bien que le géant se dise dans une bonne santé financière, il a décidé de supprimer le versement d’un dividende intérimaire.