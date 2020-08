PHOTOS | Incendie de déchets à l’arrière d’une pizzeria

Les pompiers et la police ont été appelés à 6h01, ce lundi matin, pour un incendie peu évident dans un espace poubelles à l’arrière d’un bâtiment.

«On a commencé à sentir de la fumée puis notre détecteur à incendie s’est déclenché. Ma fille a alors appelé les pompiers», indique le propriétaire du restaurant chinois de la gare.

L’incendie en question fait rage à l’arrière de la pizzeria voisine («Casa d’Alessio», pas la nouvelle). Un nuage de fumée dense émerge de l’arrière du commerce.

À son arrivée, la police a bloqué le tronçon à hauteur de la rue Roger Decoene et de la rue de la Station. La station des bus étant localisée dans le périmètre, les agents ont laissé passer les TEC et De Lijn lorsque la situation le permettait afin de continuer à assurer le service navetteurs.

Des poubelles en feu dans le local à déchets

«Ce sont des déchets qui sont en feu, indique le lieutenant Verhaeghe au commandement de l’opération. On attaque l’incendie via le restaurant chinois et par le bâtiment concerné.»

L’intervention n’est pas évidente. «C’est dans des locaux intérieurs fermés mais il y en a d’autres latéralement et un couloir d’1m50.»

En attendant que tout le bâtiment soit aéré, les locataires qui habitent aux trois étages au-dessus de la pizzeria ont été évacués en face, sur le parvis de la gare, avant de pouvoir se mettre au chaud dans la salle du restaurant chinois.

Quant à Belga-Frites, son responsable a eu la gentillesse d’offrir des boissons aux forces vives.