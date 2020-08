Cuban Network, Warrior Nun, Westworld: nos 3 choix streaming & VOD du 2 août

Un film et deux séries fantastiques au programme. -Netflix

Des Cubains exilés, une bonne sœur guerrière et des robots qui dégainent plus vite que leur ombre: il y a tout ça, et puis c’est tout, dans votre rendez-vous streaming du dimanche. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro dimanche prochain.

1 Cuban Network

Netflix Drame d’Olivier Assayas. Avec Édgar Ramirez, Penélope Cruz et Gael Garcia Bernal. Durée 2 h 10.

Ce que ça raconte

Dans les années nonante, quatre Cubains exilés à Miami constituent le Wasp Network. Ils n’ont pas de combinaisons en latex, mais des avions, nettement plus utiles pour lutter contre les terroristes opposés à Castro.

Ce qu’on en pense

Olivier Assayas nous sert toutes les pièces d’un bon thriller politique mais oublie de nous donner le mode d’emploi pour les assembler. Ça marche beaucoup moins bien que prévu, forcément.

La critique complète

2 Warrior Nun

Netflix Série fantastique de Simon Barry (1 saison, 10 épisodes).

Ce que ça raconte

Une jeune femme fraîchement décédée revient à la vie (alléluia) et découvre qu’elle fait désormais partie des Sœurs Guerrières. Un ordre plus axé sur la baston que sur les «Je vous salue Marie».

Ce qu’on en pense

La forte connotation religieuse aurait pu faire sombrer l’affaire dans le ridicule. Miracle, le second degré a été convié à la fête, lui aussi.

La critique complète

3 Westworld

Be à la demande Série de Jonathan Nolan et Lisa Joy. Avec Evan Rachel Wood et Thandie Newton. (3 saisons, 28 épisodes).

Ce que ça raconte

Les gérants de Westworld commencent à avoir chaud aux fesses le jour où les robots qui peuplent le parc d’attractions captent qu’ils ne sont que des pantins.

Ce qu’on en pense

Les deux premières saisons, ébouriffantes, nous mènent par le bout du nez dans ce parc aux multiples secrets. Dommage qu’on ne puisse pas en dire autant de la troisième.

La critique complète