René Rast remporte la Course 2 à Spa-Francorchamps

L’Allemand René Rast a remporté la Course 2 du DTM à Spa-Francorchamps ce dimanche, emmenant un nouveau quintuplé pour Audi.

Disputée dans des conditions moins chaudes que la Course 1 de la veille, la deuxième manche du premier week-end de la saison DTM ne s’est pas jouée cette fois sur la dégradation des pneumatiques.

Parti depuis la pole position de cette Course 2, à nouveau longue de 55 minutes + 1 tour, l’Allemand René Rast (Audi) n’a résisté que quelques tours au Suisse Nico Müller (Audi), le vainqueur de la première course. Les deux pilotes ne se sont pas lâchés durant toute la course, Müller gardant d’ailleurs l’avantage après les arrêts aux stands. Mais dans les dernières minutes, Rast est parvenu à reprendre la tête pour ne plus la quitter, s’imposant pour 4 dixièmes à peine devant Müller. Le Néerlandais Robin Frijns (Audi) complète le podium, à 5sec.

Comme ce samedi, Audi a trusté les cinq premières places grâce au Britannique Jamie Green et l’Allemand Mike Rockenfeller.

Du côté des équipes belges, RBM encore une fois meilleure BMW grâce à la 6e place du Sud-Africain Sheldon van der Linde. Les deux autres pilotes de la formation malinoise, le Sud-Africain Jonathan Aberdein et l’Autrichien Phillip Eng, ont respectivement terminé 9e et 11e.

Chez WRT, le Suisse Fabio Scherer a terminé 12e alors que l’Autrichien Ferdinand Habsburg a fini 15e. Abandon pour le Britannique Harrison Newey.

Le DTM repassera à deux reprises par la Belgique avec deux manches prévues à Zolder du 9 au 11 octobre et ensuite du 16 au 18 octobre.