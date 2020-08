Une réunion mercredi dans le cadre de la plainte de Renault contre Racing Point

Une réunion des commissaires chargés d’examiner la plainte déposée par Renault F1 contre sa rivale Racing Point va avoir lieu mercredi, a-t-on appris de sources concordantes en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche.

Cette réunion ne sera pas nécessairement décisionnelle, a-t-on indiqué de mêmes sources. Si toutefois elle l’était, un délai de sept jours serait alors nécessaire pour qu’elle soit formellement entérinée.

Renault a saisi la Fédération internationale de l’automobile (FIA) d’une plainte visant certains éléments de la Racing Point courant cette année estimant qu’ils ont été directement copiés sur la Mercedes qui a remporté le championnat du monde l’an dernier.

Surnommées les «Mercedes roses» (la couleur de leur sponsor NDLR.) les Racing Point affichent une forte ressemblance avec cette dernière et leurs résultats depuis le début de la saison sont bien meilleurs.

Après les Grand Prix de Styrie le 12 juillet et de Hongrie le 19 juillet, Renault a déposé deux réclamations contre Racing Point, plus spécifiquement contre les écopes de freins utilisées par l’écurie britannique. L’écurie française estime également qu’il y a eu des échanges de données et de design entre Mercedes et Racing Point.

En tant que motoriste de Racing Point, Mercedes a pu fournir légalement l’an dernier à sa cliente ses écopes de freins, qui à l’époque étaient échangeables. Depuis, le règlement a changé et Racing Point n’a plus le droit cette année de s’appuyer sur ces informations pour développer les siennes.

Racing Point et Renault pourront faire appel de toute décision prise par les commissaires techniques de la FIA.