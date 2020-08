Sandro Wagner met un terme à sa carrière à 32 ans

L’ancien international allemand Sandro Wagner a mis un terme à sa carrière à 32 ans. «Je suis reconnaissant d’avoir pu mener une vie magnifique grâce au football. J’ai déjà atteint mes objectifs et réalisé mes rêves», a-t-il déclaré au Bild.

Wagner a joué la majeure partie de sa carrière en Allemagne avec deux passages au Bayern Munich, où il a été formé, en 2007-2008 et 2018-2019. Il a également joué à Duisbourg, Werder Brême, Kaiserslautern, Hertha Berlin et Hoffenheim. En 2019, il avait rejoint le club chinois Tiajin TEDA où il avait résilié son contrat il y a une semaine.

Entre 2017 et 2018, il a également été repris huit fois en équipe nationale allemande pour cinq buts marqués.

Wagner ne va cependant pas se retirer totalement du football et va entamer ses cours d’entraîneur. «Je commence ma formation en septembre. Mon plan est de me lancer l’été prochain. Maintenant, je vais prendre une année de pause et profiter de mon temps en famille.»