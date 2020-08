Le Tour du Brabant flamand débute bel et bien mercredi

Les organisateurs du Tour du Brabant flamand (cat.2.12) ont obtenu le feu vert des cinq communes où la course s’arrête et débute mercredi. Certaines équipes continentales ont déjà confirmé leur présence dont Telenet-Baloise Lions, Pauwels Sauzen-Bingoal et Alpecin-Fenix.

«Nous sommes reconnaissants envers les bourgmestres et la police de Linden, Nieuwrode, Bertem, Kumtich et Rillaar. Sans leur accord, nous n’aurions pas pu organiser la course. Cette édition aura lieu dans une version plus légère. Cela veut dire pas de VIP, pas de public au départ et à l’arrivée et tout le monde devra suivre les mesures sanitaires en place», a souligné l’organisateur Eddy Lissens.

«Au départ, nous aurons un mélange d’équipe avec des espoirs, des élites avec et sans contrat. Laurens Sweeck et Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), Toon Aerts et Jim Aernouts (Telenet-Baloise Lions) et Jonas Rickaert avec Roy Jans (Alpecin-Fenix) seront présents.»

Les étapes: 5 août: Linden-Linden (136,5 km) 6 août: Nieuwrode-Nieuwrode (135 km) 7 août: Bertem-Bertem (143 km) 8 août: Kumtich-Kumtich (135 km) 9 août: Rillaar-Rillaar (149 km).