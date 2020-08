Tour de Pologne: Deceuninck-Quick Step dévoile sa sélection avec Evenepoel et Jakobsen

Deceuninck-Quick Step a dévoilé sa sélection pour le Tour de Pologne (WorldTour) qui se déroule du 5 au 9 août. La formation belge sera emmenée par Remco Evenepoel et Fabio Jakobsen.

Vainqueur du Tour de Burgos samedi, Evenepoel, 20 ans, va participer à sa première course WorldTour après l’interruption de la saison et voudra confirmer sa bonne forme. «J’irai en Pologne avec le même état d’esprit: courir pour me préparer. Mais si j’ai l’occasion de décrocher une victoire, je vais la saisir», avait déclaré Evenepoel.

Sur les routes polonaises, le Brabançon pourra compter sur Mattia Cattaneo, Dries Devenyns et James Knox comme lieutenants. Pour les sprints, le ‘Wolfpack’mise sur Fabio Jakobsen, champion des Pays-Bas, aux côtés de Davide Ballerini et Florian Sénéchal.

«Nous allons prendre le départ avec une équipe solide et motivée. Fabio est content de retrouver la course et nous sommes convaincus qu’il peut réaliser de belles performances. Remco, pour sa part, visera le classement général. Tout le monde a vu ce qu’il a fait à Burgos et il sera bien soutenu avec notamment Dries Devenyns. Nous prendrons étape par étape et nous verrons bien», a assuré Klaas Lodewyck, le directeur sportif de Deceuninck-Quick Step.