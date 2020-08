Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce dimanche en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce dimanche 2 août.

Le nombre moyen d’infections s’élève désormais à 465 par jour en Belgique

Dans le bilan de ce samedi, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Belgique est en forte hausse par rapport à la semaine précédente. C’est le 25e jour consécutif d’augmentation.

États-Unis: plus de 60.000 nouveaux cas de virus pour le 5e jour d’affilée

Les États-Unis ont enregistré plus de 60.000 nouveaux cas de coronavirus pour le cinquième jour d’affilée samedi, selon un comptage réalisé par l’Université Johns Hopkins.

Melbourne sous couvre-feu pendant 6 semaines

Melbourne instaure un couvre-feu dès dimanche soir en vue d’endiguer la flambée de, a annoncé le Premier ministre de l’État de Victoria, Daniel Andrews. Des mesures plus strictes entrent également en vigueur pour une durée de six semaines.

Ibiza, entre détresse économique et tranquillité inédite

Sur la plage de Figueretas à Ibiza, la distanciation sociale n’est pas difficile à respecter. Les terrasses des restaurants sont clairsemées et les volets des appartements qui les surplombent souvent fermés.

Plus de 200.000 morts du coronavirus en Amérique latine et aux Caraïbes

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 200.000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont près des trois quarts au Brésil et au Mexique, selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche.

Marc Van Ranst épingle la reprise du foot et les scènes de joie de l’Antwerp: «Des règles différentes…»

Le foot belge a repris samedi soir avec la finale de la Croky Cup. Avec des images qui n’étaient pas du goût du virologue Marc Van Ranst.

