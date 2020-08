Les Belges à l’étranger: L’Inter bat l’Atalanta et est 2e, Mertens double passeur avec Naples

Danilo D’Ambrosio célébrant son but avec ses coéquipiers de l’Inter Milan, dans la rencontre entre l’Inter Milan et Naples, le 1er août 2020. AFP

L’Inter Milan s’est imposé 0-2 à l’Atalanta, samedi, lors de la 38e et dernière journée du championnat d’Italie. Romelu Lukaku a joué tout le match pour l’Inter, Timothy Castagne est resté une heure sur la pelouse pour l’Atalanta. Avec deux assists et un penalty provoqué, Dries Mertens a joué un rôle important dans le succès de Naples sur la Lazio (3-1).

Dans le choc pour la deuxième place, D’Ambrosio (1re minute) et Young (20e) ont marqué pour l’Inter. Lukaku est resté muet. Il termine sa première saison en Serie A avec 23 buts. Seuls Ciro Immobile (36) et Cristiano Ronaldo (31) ont fait mieux.

Dries Mertens a lui délivré deux passes décisives lors du succès de Naples sur la Lazio (3-1). Le Diable Rouge a offert à Fabian Ruiz, auteur d’une splendide frappe, le ballon du premier but (9e) et à Politano celui du troisième (90e+3). Il s’est aussi procuré le penalty du deuxième but napolitain, accroché fautivement par Parolo. Insigne s’est chargé de la conversion (54e).

Ciro Immobile avait provisoirement égalisé (22e), égalant ainsi le record de buts en une saison de Serie A de Gonzalo Higuain (36). Jordan Lukaku est monté à la 83e minute pour la Lazio.

L’Inter s’assure ainsi la deuxième place de la Serie A avec 82 points, un seul de moins que la Juventus (83), battue 1-3 face à l’AS Rome avec Daouda Peeters resté sur le banc. L’Atalanta (78) est troisième, devant la Lazio (78). Les Romains se trouvent dans une situation particulière: théoriquement, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais si Naples gagne la Ligue des Champions et l’AS Rome l’Europa League, ils se retrouveront en C3. Naples (62) finit septième. Mertens et ses équipiers étaient assurés de disputer la phase de groupe de l’Europa League depuis leur victoire en Coupe d’Italie contre la Juventus.

L’AC Milan a battu Cagliari 3-0. Un but contre son camp de Klavan (11e) et des réalisations d’Ibrahimobic (55e) et Castillejo (57e) ont permis aux ‘Rossoneri’de terminer la saison par une nouvelle victoire. Ibrahimovic a râté un penalty, arrêté par Cragno (44e). Alexis Saelemaekers est monté à la 66e.

Invaincu depuis la reprise, l’AC Milan a remporté 9 victoires et partagé à 3 reprises pour finir sixième (66 points), derrière l’AS Rome (70). Les ‘Rossoneri’disputeront les préliminaires de l’Europa League.