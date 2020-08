Un temps généralement sec dimanche

La nébulosité sera variable ce dimanche et le temps restera sec à quelques ondées locales près, principalement l’après-midi, selon les prévisions de l’IRM.

Dans l’avant-midi, la nébulosité sera parfois localement abondante sur l’ouest et le centre avec le risque de quelques gouttes. A la côte, le temps deviendra généralement ensoleillé dans l’après-midi. Les maxima varieront de 20 degrés à la mer à 24 ou 25 degrés en Lorraine Belge, sous un vent modéré d’ouest à nord-ouest.

En soirée, une averse locale sera encore possible sous une nébulosité variable. Durant la nuit, le temps sera sec avec de larges éclaircies et parfois des nuages. A l’aube, le risque de quelques averses augmentera au littoral. Les minima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés à la mer. Le vent modéré d’ouest à nord-ouest deviendra faible de sud-ouest.