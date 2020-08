L’Antwerp s’offre la Coupe

L’Antwerp a logiquement remporté la Coupe de Belgique, contre le FC Bruges (0-1). Le huis clos était une expérience particulière, mais la joie du vainqueur reste la même.

Arbitre: Nicolas Laforge.

Cartes jaunes: Pius, Balanta, Sobol, Rits, Matijas, Vormer, Haroun.

Buts: Refaelov (0-1, 25e).

FC BRUGES: Mignolet; Mata, Deli, Mechele, Sobol (72e Schrijvers); Balanta (75e Rits), Vormer, Vanaken; Diatta, De Ketelare, Okereke (52e Badji).

ANTWERP: Matijas; De Laet, Pius, Seck; Buta, Haroun, Hongla, Juklerod; Refaelov (90e+1 Nsimba), Lamkel Ze (90e Rodrigues), Mbokani.

L’Antwerp a remporté la troisième Coupe de Belgique de son histoire, la première depuis 1992. C’était un huis clos, mais l’ambiance à Anvers a dû être à la fête, en respectant le couvre-feu et les distances. Il y a un peu moins d’un an, les Anversois avaient été éliminés au dernier tour préliminaire de la Ligue Europa, dans ce même stade Roi Baudouin, contre Alkmaar. Cette fois, ils ont quitté Bruxelles, heureux, et Ivan Leko a déjà gagné un trophée, pour son premier match.

C’était aussi une soirée spéciale, vu les circonstances. Un stade vide, une animation musicale pendant l’échauffement qui couvre à peine les cris des joueurs. Le football d’après a officiellement débuté, ce samedi sur le coup de 19h30, quand les joueurs du FC Bruges et de l’Antwerp sont montés sur la pelouse pour préparer cette finale.

Les tribunes étaient vides, un You’ll never walk alone, l’hymne des supporters par excellence, a été diffusé, et c’était forcément particulier. La tribune brugeoise, elle, était «décorée» de grands drapeaux, et de plus petits, pour marquer une certaine «présence». Les drapeaux anversois étaient plus discrets, mais l’intention y était.

Le foot d’après, c’est aussi un silence de cathédrale, à peine perturbé par quelques applaudissements de dirigeants de clubs ou vip, qui ont accueilli les joueurs. Une preuve de plus que c’était particulier, l’hymne national a été joué sans être annoncé. Puis le match a commencé.

Bruges inexistant

Refaelov décisif face à son ancien club. Photo News Et l’Antwerp l’a mieux entamé, de loin. Avec Lamkel Zé titularisé, un jeu de contre efficace et des courses intelligentes, les Anversois ont à la fois fait déjouer le Club et bousculé le milieu, qui devait être le moteur. Au bout de la cinquième occasion, sur une remontée de balle rapide, avec Juklerod à la base, Lamkel Zé au relais, et encore Juklerod au centre, Refaelov a pu ouvrir la marque (0-1, 25e). C’était précis, comme à peu près tout ce que l’Antwerp avait fait jusque-là.

Le FC Bruges n’était pas le rouleau compresseur vu la saison passée, les ratés étaient trop nombreux et le réveil nécessaire. Il devait passer par un premier changement, avec la montée du jeune Badji (18 ans) à la place d’Okereke, un attaquant qui n’a rien apporté, puis la montée de Schrijvers à la place de Sobol, pour apporter plus de percussion offensive. Entre les deux changements, Diatta avait buté deux fois sur Matijas.

Physiquement éprouvés, et à court de solution pour sortir, les Anversois reculaient, et subissaient plus la domination brugeoise. Ils auraient pu être punis sur une frappe de Schrijvers (85e), mais ils ont tenu bon, et les cris de joie, mêlés au soulagement,ont été largement entendus. Peut-être jusqu’à Anvers.