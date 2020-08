Pro League à 18 clubs: voici le nouveau calendrier de la saison 2020-21

Au lendemain de l’assemblée générale de la Pro League qui a relifté le visage du championnat de Belgique, le nouveau calendrier de la prochaine a été dévoilé.

Suite à la victoire de Waasland-Beveren devant la CBAS et au tribunal de Termonde, la Pro League s’est réunie vendredi et a opté pour un championnat non plus à 16 mais à 18 clubs. Avec les Waaslandiens donc, ainsi que le Beerschot et OHL.

Le précédent calendrier dévoilé le 8 juillet était donc caduque. Une nouvelle version a été dévoilée ce samedi. Et le match d’ouverture reste FC Bruges - Charleroi ce samedi 8 août à 16h30. Le même jour, le Standard recevra le Cercle Bruges et l’Antwerp affrontera Mouscron. Ces deux matchs sont programmés à 19h. Le dimanche commencera par Saint-Trond/La Gantoise à 13h30. A 16h00, Zulte Waregem recevra Genk. A 18h15, Anderlecht rendra visite à Malines. En soirée, (20h45) place à Courtrai/Waasland-Beveren. La première journée s’achèvera le lundi 10 août par deux rencontres jouées à 19h00, Oud-Heverlee Louvain/Eupen et Ostende/Beerschot.

La Pro League précise que les matchs sur le territoire de la province d’Anvers sont «sont sous réserve des mesures locales relatives au Covid-19». En ce qui concerne la première journée, il s’agit des matchs de l’Antwerp et de Malines. «La Pro League reste engagée dans une concertation constructive avec les autorités compétentes afin de garantir l’exercice de la profession pour ses clubs», indique le communiqué. «Nous espérons élaborer dès que possible une même réglementation uniforme que celle mise en place à Leicester (Royaume-Uni) et en Catalogne (Espagne).»