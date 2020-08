VIDÉO | Anderlecht: une défaite au LOSC pour terminer la préparation

Au domaine de Luchin, le centre d’entraînement du LOSC, les Mauves ont été défaits face aux Lillois (2-0) pour leur dernière rencontre amicale. Une prestation sans éclat, à une semaine de la reprise du championnat.

En première période, les Mauves ont beaucoup subi le jeu sans pour autant concéder d’occasions. Quelques erreurs d’appréciation auraient pu coûter un but, comme cette perte de balle à la demi-heure de Zulj suivie d’une grosse frappe de Lihadji, repoussée par Van Crombrugge.

Sous pression, les Anderlechtois ont rarement porté le danger devant la cage de Mike Maignan. Le premier tir cadré est sorti des pieds de Vlap à la 32e minute seulement.

Après seulement six minutes en seconde période, les Mauves se sont fait surprendre par une balle en profondeur de Lihadji, qui est arrivée dans les pieds d’Araujo. Le Lillois a placé une frappe croisée dans le petit filet de Van Crombrugge.

Quatre minutes après, les Mauves ont de nouveau été punis en profondeur par le même Araujo, auteur d’un doublé.

Cobbaut sort sur blessure

C’est donc le dernier match amical dans cette préparation pour les Mauves. Sans doute le plus mauvais match, avec pas mal de largesses défensives et surtout, très peu d’occasions. À peine deux tirs cadrés, de Vlap et Sambi Lokonga.

En fin de rencontre, Cobbaut est sorti sur blessure. Pas une très bonne nouvelle alors que les Mauves doivent déjà faire sans Kompany en défense centrale.

Ce matin, l’équipe bis d’Anderlecht s’est imposée 2-1 face au RWDM, sur des buts de Trebel et Gerkens.