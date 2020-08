Le Suisse Nico Müller (Audi) remporte la première course à Spa-Francorchamps

Nico Müller (Audi) a remporté ce samedi la première des deux courses du championnat allemand DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) sur le circuit de Spa-Francorchamps. La marque Audi a réalisé un impressionnant quintuplé.

Le DTM ouvrait donc sa saison 2020 ce samedi ainsi que celle du circuit de Spa-Francorchamps. Parti depuis la 2e place sur la grille, le Suisse Nico Müller (Audi RS5 DTM) a pris la tête après quelques minutes de course pour ne plus jamais la quitter, si ce n’est lors de la valse des ravitaillements. Au terme des 55 minutes + 1 tour de course, il a devancé de 19 secondes le Britannique Jamie Green (Audi RS5 DTM) et de 22 secondes le Français Loïc Duval (Audi RS5 DTM). Audi a dominé cette première course puisque les Allemands Mike Rockenfeller et René Rast ont complété le top 5, entièrement constitué des voitures de la marque aux anneaux.

La première BMW M4 DTM pointe au 6e rang avec l’Autrichien Phillip Eng, qui roule pour le compte de l’équipe belge RBM. L’autre équipe belge WRT (Audi) s’en est moins bien sortie avec une 12e place, sur 15, comme meilleur résultat pour le Suisse Fabio Scherer. A noter que l’Autrichien Ferdinand Habsburg n’a pas pu participer à la course après une sortie de piste lors des essais libres matinaux.

La Course 2 aura lieu ce dimanche à 13h30.