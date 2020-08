Le Suisse Dillier positif au coronavirus juste avant les Strade Bianche

Le Suisse de 29 ans devait prendre part à la course italienne au côté des frères Naesen. BELGA

Le cyclise suisse Silvan Dillier a été testé positif au coronavirus à la veille des Strade Bianche. Le coureur d’AG2R doit dès lors rester dix jours en quarantaine.

Le Suisse de 29 ans devait prendre part à la course italienne, première épreuve WorldTour après l’interruption provoquée par le coronavirus, aux cotés d’Oliver Naesen et de Lawrence Naesen.

Dans une interview au quotidien Blick, Dillier, asymptomatique, a confié qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas courir la classique italienne et doutait même du résultat du test. «Je suis la personne la plus saine au monde. J’ai fait d’autres tests ces derniers jours et ils ont tous été négatifs. Même un test sanguin, tous les résultats étaient bons.»

AG2R n’a pas encore communiqué au sujet de cette contamination au sein de l’équipe.