Débuts réussis de Ribeiro Costa

L’ex-joueur de Virton a disputé ses premières minutes sous le maillot du Sporting, qui s’est facilement imposé devant l’Olympic voisin.

Sous les yeux de Kaveh Rezaei et des titulaires appelés à jouer le lendemain contre Ajaccio, les Zèbres ont poursuivi victorieusement leur préparation chez l’Olympic voisin. Karim Belhocine avait choisi de lancer Frank Tsadjout à la pointe de l’attaque. Après 3 minutes de jeu à peine, le joueur prêté par le Milan AC était à l’affût d’une perte de balle visiteuse. C’est le 3e but de l’Italo-Camerounais depuis le début cette préparation (déjà buteur à Zulte Waregem et à Visé). Quelques minutes plus tard, il aurait pu doubler la mise sans la très bonne sortie du gardien olympien, Moriconi. Par la suite, les pensionnaires de D1 amateur équilibrèrent quelque peu les échanges, sans pouvoir vraiment inquiéter Descamps.

Nkuba évacué en civière

Vers la demi-heure, touché dans un duel, le jeune Nkuba a dû sortir sur une civière, souffrant visiblement d’une commotion. A peine monté au jeu à sa place, Niane se signalait par une frappe au ras du sol, sur un bon service de Henen. Chaque fois à la suite d’un bon pressing collectif, Benchaib alertait une première fois Moriconi avant de tromper le gardien carolo avec beaucoup de sang-froid juste avant la pause.

La seconde période avait à peine recommencé que David Henen alourdissait déjà le score en propulsant le ballon dans le but vide. L’Olympic éprouvait les pires difficultés cette fois à remonter le ballon. Les occasions se succédaient pour les Zèbres, mais Lazare puis Tsadjout manquèrent leur face-à-face avec Cremers. Peu après l’heure de jeu, l’ex-Virtonais Lucas Ribeiro Costa effectuait ses premiers pas sous la vareuse du Sporting. Le temps, pour le Brésilien, d’assister au quatrième but des siens, planté cette fois par Niane au cœur d’une défense olympienne qui semblait avoir démissionné. Mais aussi, pour lui, le temps de brosser un coup franc dont la courbe s’est terminée sur la transversale.