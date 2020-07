À Bruxelles, la police veillera au port du masque durant le week-end

Des contrôles renforcés ont déjà été mis en œuvre cette semaine.

Les six polices de la région bruxelloise annoncent ce vendredi qu’elles contrôleront plus particulièrement le port du masque durant le week-end, mais aussi le respect des heures de fermeture et de la distanciation sociale dans les commerces et les établissements horeca. Des contrôles renforcés ont été mis en œuvre cette semaine à la suite des annonces du Conseil national de Sécurité.

«Ce qui est très important, c’est le port du masque, évidemment dans les endroits où il est prescrit», souligne la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. «La commune d’Ixelles et la Ville de Bruxelles ont mis des pictogrammes pour signaler où le masque doit être porté. C’est très important de mettre le masque dans les endroits où il y a beaucoup de gens. Les soldes commencent demain et nous serons particulièrement vigilants dans les artères commerçantes.» La police sera également attentive aux heures de fermeture et au nombre de personnes présentes dans les établissements horeca.

«Il faudra être un peu plus attentif»

Laurent Masset, porte-parole de la zone Marlow (Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort), explique qu’un dispositif complémentaire est prévu vendredi soir et samedi. «Comme il va faire beau, il y aura sans doute un peu plus de monde dehors et il faudra être un peu plus attentif. On sera souples avec les gens qui se conforment aux règles quand on leur dit, mais moins pour les heures de fermeture avec les commerces, restaurants et night-shops, qui sont bien au courant des règles», avertit-il.

«Il y aura la problématique des marchés ce week-end», commente Michaël Jonniaux, chef de corps de la zone Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre). «Mais, l’attention première sera le port du masque dans les artères figurant dans les ordonnances communales.» Les contrôles sont renforcés depuis mercredi sur la zone.

«Nous prévoyons des patrouilles pédestres et mobiles, ainsi que des passages réguliers dans les lieux à forte fréquentation», indique le chef de corps de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles), Jurgen De Landsheer. La sensibilisation et le dialogue restent privilégiés cette semaine, mais des procès-verbaux sont déjà rédigés en cas d’infraction. La zone Bruxelles-Midi sera aussi attentive au respect des interdictions de consommer de l’alcool sur la voie publique qui ont été prises dans certains quartiers.

Sur Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Ganshoren, Koekelberg, Jette et Berchem-Sainte-Agathe), le contrôle du port du masque dans les rues fréquentées sera aussi plus particulièrement surveillé.

La zone Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek) veille aussi au respect du port du masque et de la distance sociale dans les lieux publics, ainsi qu’au respect des heures de fermeture.