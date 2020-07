Les routes des vacances déjà fort chargées

En Belgique le trafic est surtout dense aux alentours... d’Anvers.

Des ralentissements ont déjà lieu vendredi sur les axes vers les destinations de vacances, annonce l’organisation VAB. Samedi devrait être la journée la plus chargée de tout l’été.

En Allemagne du Sud la situation est particulièrement tendue, surtout pour le trafic des vacances vers le sud de Munich. Les automobilistes perdent deux heures sur l’A7 entre Würzburg et Ulm via Feuchtwangen. Dans l’autre sens il faut s’attendre à deux heures 40.

En France le trafic est dense sur l’A7 de Lyon à Orange, il faut calculer une heure et 10 minutes en plus. Entre Paris et Bordeaux 35 minutes. Pour le tunnel du Mont-Blanc, il faut prévoir 40 minutes de plus. Vers le Nord, le trafic est plus dense que l’année précédente, mais pour l’instant aucune file n’est encore reportée.

En Italie les automobilistes perdent une heure sur l’A10 entre Menton en France et Gênes, et plus d’une heure entre Gênes et Pise sur l’A12. En Autriche, le tunnel de Karawanken, vers la Slovénie, annonce 45 minutes de plus. En Suisse, des retards sont à prévoir au tunnel du Gotthard, dans les deux directions (une demi-heure vers le sud et une heure vers le nord).

En Belgique le trafic est surtout dense aux alentours d’Anvers.