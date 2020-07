Un jeune Grézien interpellé au terme d’une course-poursuite

Le jeune homme, né en 2000 et domicilié à Grez-Doiceau, se trouvait sous influence alcoolique.

Un jeune Grézien a été interpellé jeudi au terme d’une course-poursuite qui a mobilisé plusieurs patrouilles de police entre Incourt et Beauvechain, a-t-on appris vendredi auprès du parquet du Brabant wallon.

Alors qu’ils se trouvaient sur la chaussée de Namur, dans l’entité d’Incourt, les policiers brabançons ont croisé un véhicule suspect, jeudi vers 2h00 du matin. Celui-ci circulait à vive allure et se déportait régulièrement de sa bande de circulation. Les patrouilleurs ont fait demi-tour et ont pris la voiture en chasse.

Son conducteur a alors commis de multiples infractions graves, dont un franchissement de feu rouge, une vitesse excessive et des passages sur les accotements. La voiture du fuyard s’est arrêtée, tous phares éteints, à proximité du carrefour de la Chise, avant de redémarrer dans l’autre sens.

Dans sa fuite, le véhicule a perdu plusieurs pièces mécaniques sur la voirie. Après avoir emprunté la route Provinciale, il s’est finalement immobilisé sur la chaussée de Namur, entre le carrefour de la Chise et Hamme-Mille. Lorsque les policiers l’ont intercepté, le passager a obéi aux injonctions tandis que le conducteur refusait de quitter l’habitacle. Il a été extrait de force de la voiture et privé de liberté.

Le jeune homme, né en 2000 et domicilié à Grez-Doiceau, se trouvait sous influence alcoolique. Il a été privé de liberté et a passé le reste de la nuit en cellule de dégrisement. Il sera convoqué au tribunal de police pour y répondre de conduite sous influence, de mise en danger d’autrui et d’infractions graves multiples au code de la route.