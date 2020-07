31 éléphants bariolés envahissent le centre-ville de Mons

La Parade des Éléphants est à découvrir dès ce vendredi à Mons, jusqu’au 3 septembre.

Si vous vous êtes promenés à Mons ce vendredi, vous avez peut-être croisé une petite statue d’éléphant étrangement bariolée. Il s’agit d’une des statues faisant partie de la «Parade des Éléphants», une installation urbaine où 31 reproductions d’éléphants ont été disséminées partout dans le centre-ville de Mons.

Mais c’est quoi la Parade des Éléphants? Il s’agit d’un concept piloté par une entreprise néerlandaise, Elephant Parade. Celle-ci est fondée en 2006 par Marc et Mike Spits, un père et son fils qui, lors de vacances en Thaïlande, ont rencontré un bébé éléphant qui avait perdu une jambe en marchant sur une mine.

De quoi les sensibiliser à la cause des pachydermes et les convaincre de mettre en place quelque chose afin de récolter des fonds pour la cause et soutenir le premier hôpital pour éléphants, qui conçoit aussi des prothèses.

Ville de Mons/ Oswald T. Après une première parade à Rotterdam en 2007, la parade est passée par Anvers, Londres, Hasselt, Luxembourg, avant de traverser l’Atlantique puis de s’installer à Hong Kong. Et en 2020, c’est à Mons que la parade prend ses quartiers pour la première fois.

L’objectif est de proposer aux Montois une activité «qui ne génère pas de rassemblements mais qui puisse offrir un beau spectacle permanent aux familles», explique le bourgmestre Nicolas Martin.

Chaque éléphant a une décoration unique et une nouvelle statue aux couleurs montoises est à découvrir. Pour retrouver les 31 œuvres, rendez-vous à l’office de tourisme VisitMons pour vous procurer une carte référençant l’emplacement de chaque statue.