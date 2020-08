JEU DE L’ÉTÉ | Eden Hazard est votre Diable rouge de la décennie

Eden Hazard est le meilleur Diable rouge de la décennie, selon les votes sur les réseaux sociaux de L’Avenir. Un titre de plus pour le capitaine de la sélection belge.

Meilleur joueur de Ligue 1 en 2011, meilleur joueur de Premier League en 2015, joueur de l’année en Ligue Europa en 2019, triple «Devil of the year» en titre,… Eden Hazard collectionne les prix individuels depuis une décennie.

Les internautes de L’Avenir ne s’y sont pas trompés en lui attribuant le titre de «Meilleur Diable rouge de la décennie».

En finale, le joueur du Real Madrid s’est imposé face à un des meilleurs joueurs actuels de la planète, Kevin De Bruyne.

Capitaine de la sélection belge, Eden Hazard gonfle de plus en plus ses statistiques depuis l’arrivée de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges. En 106 sélections, il affiche un bilan de 32 buts, 33 passes décisives et 3 cartons jaunes. Sur ses 4 dernières sélections, il compile même 2 goals et 5 assists. Des statistiques impressionnantes.