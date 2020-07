La Belgique placée en zone orange par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

La majorité des régions européennes sont encore en jaune pour l’instant... sauf la Belgique.

La Belgique, la Zélande et la Hollande-Méridionale sont désormais représentées en orange sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cela signifie que le seuil de 20 contaminations par 100.000 habitants a été dépassé ces deux dernières semaines, selon les informations publiées vendredi sur le site web du centre.

Vendredi dernier, la Flandre était déjà colorée en orange sur la carte de l’ECDC. La Wallonie et Bruxelles restaient, quant à elles, en jaune. Cela n’est désormais plus le cas. La Belgique a en effet comptabilisé 35,8 contaminations pour 100.000 habitants ces deux dernières semaines. Le Luxembourg connaît une situation plus grave encore, avec sa couleur rouge foncé et ses 243,4 infections pour 100.000 habitants au cours des quatorze derniers jours.

La majorité des régions européennes sont encore en jaune pour l’instant. La Suède, cependant, reste largement orange, tout comme un certain nombre de régions du Royaume-Uni, de France et d’Espagne. Les zones rouge foncé se concentrent principalement en Roumanie et dans le nord de l’Espagne.