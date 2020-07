Le Lierse Kempenzonen promu dans une D1B à 7 équipes

Lors des deux prochaines saisons de D1B se joueront à sept équipes. C’est ce que l’Assemblée générale de la Pro League a décidé ce vendredi.

Le Lierse Kempenzonen, seul club amateur restant qui disposait d’une licence pour le football professionnel, a été repêché pour la saison 2020/2021. Chaque semaine, un club sera ‘bye’. Les finalistes de la saison 2019/2020 de la 1B sont promus en 1A.

L’Assemblée générale de la Pro League a donné vendredi à Diegem son feu vert pour une Jupiler Pro League à 18 équipes, avec Waasland-Beveren, Beerschot et Oud-Heverlee Louvain. Ce qui ne laisse que six clubs en 1B (Westerlo, l’Union, Lommel, Deinze, Seraing et le RWDM), mais le Lierse Kempenzonen détient aussi une licence pour le football professionnel. Pour obtenir une compétition à 7 équipes, le club campinois a été repêché. Ce qui signifie que chaque semaine, un club n’entrera pas en action. A partir de la saison 2022/2023, la 1B comptera à nouveau huit équipes.

La promotion de Lierse Kempenzonen est un demi-miracle car le club a longtemps lutté pour le maintien et a fini 13e de la D1 amateurs. Le club campinois est issu de la faillite, il y a deux ans, du SK Lierse et d’Oosterzonen.