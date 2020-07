La friche Josaphat s’ouvre ce samedi pour tout l’été

La vaste friche Josaphat s’ouvre ce week-end au public. Une occupation temporaire s’y tient jusqu’à l’automne. Une invitation à découvrir ce site méconnu.

Ce samedi 1er août sera à ne pas louper à Bruxelles pour les amateurs d’exploration urbaine qui chercheraient des sites verts longtemps inaccessibles au public. En effet, la SAU, Société d’Aménagement Urbain propriétaire du site, inaugure l’occupation temporaire estivale de la fameuse friche Josaphat.

Le site se situe à cheval sur Schaerbeek et Evere, sur une partie de l’ancienne gare de triage qui appartenait jadis à la SNCB. Un parc de 4ha y est prévu dans le futur dont l’activité de cet été esquisse la philosophie. Il sera aménagé dans le cadre du PAD Josaphat. Ce dernier, élaboré par la SAU, prévoit d’implanter sur l’immense site vierge traversé par une ligne de chemin de fer environ 1600 logements dont 45% seront publics. Écoles, crèches et infrastructures sportives et culturelles sont du package, comme la revalorisation de l’activité économique adjacente.

Alors que le chantier n’a pas encore pris cours, la Région a chargé la SAU d’organiser «en un temps record» une occupation temporaire à Josaphat cet été. Celle-ci est prévue du 1er août au 22 octobre. Vu le contexte de crise sanitaire et la densité du bâti bruxellois, on sait en effet que plusieurs solutions pour repartager l’espace public ont été lancées dans le plan de relance régional. La volonté du Ministre-Président Vervoort: «créer des lieux de respiration et de rencontre pour les habitants de la Région, et singulièrement de leur donner accès à davantage d’espaces verts».

Pour le week-end de lancement, avec cette météo qui s’annonce caniculaire, le programme prévoit entre autres sentiers de promenades, buvette, transats, pétanque, terrasse et panna-football. Un chapiteau sera dressé et un point-info renseignera les visiteurs.

En outre, Les Nouveaux Disparus seront de la partie pour «des ateliers de construction à base de palettes, où seront notamment réalisés des éléments de mobilier pour ce parc transitoire, qui y arriveront donc petit à petit», éclaire Gilles Delforge, Directeur de la SAU. La compagnie de théâtre forain est l’un des occupants temporaires du site «depuis plusieurs années». C’est elle qui assurera la bonne tenue des lieux cet été.

Par ailleurs, la SAU planche sur l’organisation d’une animation culturelle chaque week-end et espère attirer quelques food-trucks sur le site.