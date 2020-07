JEU DE L’ÉTÉ | Hazard ou De Bruyne? Élisez votre Diable rouge de la décennie

70 joueurs, 1 seul vainqueur

Daniel Van Buyten, Marouane Fellaini, Radja Nainggolan, Axel Witsel, Jan Vertonghen,… Plus de 70 joueurs ont porté le maillot noir-jaune-rouge au cours des dix dernières années, mais qui est celui qui vous a le plus marqué? Chaque jour du mois de juillet, vous avez eu le choix entre deux Diables rouges jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. L’heure de la finale est arrivée ce 31 juillet 2020.