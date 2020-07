JOY, un campagne pour considérer la situation des enfants dans l’épidémie

La Task Force belge pour les enfants et le Covid-19, la Commission nationale pour les droits de l’enfant, la Fondation Roi Baudouin et l’Unicef lancent vendredi une campagne pour sensibiliser au sort des enfants en temps de pandémie.

Un site, intitulé JOY, reprend les informations sur la place des enfants dans la crise sanitaire et dans les chaînes de contagion, et sur l’impact de la situation sur leur développement et leur bien-être. Pour l’instant virtuelle, la campagne se traduira par des événements dès que la situation sanitaire le permettra.

«Il y a trop d’informations contradictoires sur la place des enfants dans l’épidémie. Tantôt on dit qu’ils sont la principale source de contagion, tantôt on dit qu’ils ne risquent rien et qu’ils ne transmettent pas le virus aux adultes», analyse Delphine Jacobs, pédopsychiatre à Saint-Luc et impliquée dans le projet. Le site centralise les informations scientifiques sur les enfants et la maladie. Il est en développement constant, en fonction des nouvelles recherches qui sont publiées.

Un deuxième volet concerne l’impact de la crise de coronavirus sur le développement affectif, cognitif, social et physique de l’enfant, ainsi que sur sa sécurité et sa famille. Organisé sous forme d’un logo interactif, le site reprend aussi des chiffres sur ces différents domaines.

La campagne s’adresse aussi au corps enseignant, à niveau national, pour «réduire la peur qui entoure les enfants, et faire valoir qu’ils ne sont pas les moteurs de l’épidémie», explique Delphine Jacobs. La campagne est aussi déclinée sur les réseaux sociaux et en affiches, dans les camps scouts par exemple.