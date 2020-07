La province d’Anvers sollicite le Fédéral et la Flandre pour un soutien supplémentaire

La députation permanente de la province d’Anvers souhaite entamer une discussion avec les niveaux de pouvoir fédéral et flamands pour leur demander de prendre leurs responsabilités et de mettre au point des mesures de soutien supplémentaires pour les personnes et les entreprises touchées par la pandémie dans la province.

Elle souligne que les mesures face au rebond de la pandémie ont été adoptées à partir des compétences fédérales dévolues à la gouverneure Cathy Berx et qu’elle-même ne joue aucun rôle dans la planification d’urgence.

La députation permanente a dit vendredi être «préoccupée» par les conséquences socio-économiques des mesures complémentaires prises dans la province face au rebond. Elle a préparé un courrier tant à destination des autorités fédérales que du gouvernement régional et communautaire flamand.