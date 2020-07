Le centre de crise appelle à la prudence avant la reprise du foot et souligne que «nos efforts se verront d’ici deux semaines»

Le foot belge redémarre ce samedi avec la finale de la Coupe de Belgique entre Bruges et l’Antwerp. Le centre de crise lance un appel aux supporters.

Si la reprise du championnat de football est dans le flou en attendant le résultat de l’assemblée générale de la Pro League, le ballon rond va bel et à nouveau rouler dès ce week-end en matches officiels avec la finale de la Coupe de Belgique Bruges – Antwerp samedi et le match décisif pour la montée de D1B en D1A entre Oud Herverlee Louvain et le Beerschot dimanche.

Point commun entre ces deux rencontres: la présence d’un club anversois, zone la plus touchée dans notre pays par la remontée du coronavirus ces dernières semaines.

Cela n’a visiblement pas échappé au centre de crise qui a tenu à lancer un appel aux supporters, qui vaut pour les Anversois mais aussi pour ceux de Bruges et de Louvain évidemment.

«Les différentes courbes sont à la hausse et cette tendance va se poursuivre dans les jours à venir. Cela ne doit pas nous démotiver. Nos efforts communs que nous faisons aujourd’hui et ces prochains jours se verront d’ici deux semaines. Restons confiants et surtout persévérants», a d’abord souligné Antoine Iseux, le porte-parole du centre de crise.

Après avoir déconseillé d’aller boire un verre avec des personnes hors de sa bulle de contacts restreints et rappelé les précautions en vue des soldes, il s’est attardé sur le cas du ballon rond. «Le football, c’est de l’émotion. On le comprend tout à fait mais nous demandons vivement aux supporters de partager leur émotion au sein de leur bulle de 5 personnes et de ne pas se rassembler entre fans pour célébrer le résultat après le match». Et de s’adresser directement à eux: «La société compte sur votre responsabilité pour éviter que ces moments festifs ne deviennent des moments où le virus peut se propager.»

Pour rappel, ces matches ont été confirmés jeudi par la Pro League. Ils auront lieu à huis clos.