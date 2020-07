Où le masque est-il obligatoire à Messancy?

Le bourgmestre Roger Kirsch tient à apporter des précisions sur le port du masque en divers endroits de la commune de Messancy.

La Commune de Messancy a soumis un projet d’arrêté au gouverneur, mais il n’a pas été adopté tel quel. Il a subi des modifications.

Au final, voici les mesures qui sont d’application dans la commune de Messancy.

Le port d’un masque buccal ou facial, couvrant valablement le nez et la bouche est obligatoire de 7 à 22 h pour chaque individu âgé de 12 ans ou plus dans tous les lieux publics suivant:

– les plaines de jeux communales et les terrains multisports situés dans chaque village;

– le parc Mathelin;

– la liaison cyclo-piétonne et ses abords;

– le lac de Messancy et ses abords;

– le domaine du Lac;

– le parking du complexe sportif de Messancy;

– au recyparc.

L’arrêté apporte également des précisions quant à l’occupation des terrains multisports et des plaines de jeux: «Les plaines de jeux sont réservées aux individus âgés de moins de 12 ans, et pour qui le port du masque ne sera pas une obligation. Toute personne les accompagnant pourra être présente à leur côté pour assurer leur sécurité, mais devra porter un masque et conserver autant que possible la distance minimale d’1,50 m entre chaque adulte », est-il précisé dans l’arrêté.

La rentrée scolaire et les événements sportifs

La Commune de Messancy a déjà pensé à la rentrée scolaire. Du 1er au 15 septembre, pour les plus de 12 ans, il sera obligatoire de porter un masque aux abords des écoles, à 50 m de part et d’autre de leur entrée et/ou sortie.

Aucune mesure générale n’a été prise concernant les événements à caractère sportif. Ils ne sont pas systématiquement interdits mais «chaque demande d’organisation sera étudiée individuellement». Actuellement, peu de rassemblement de ce type sont annoncés.

Le texte complet de l’arrêté est disponible sur www.messancy.be.