Philippe Close plaide pour «des dépistages sans rendez-vous ni ordonnance»

Généraliser les tests de dépistage au covid-19 en Belgique? Philippe Close le suggère résolument. Il dit les hôpitaux de la Ville de Bruxelles disposés à aider. Alors qu’Anvers ouvre un «drive-in» de dépistage massif, la question des porteurs asymptomatiques préoccupe.

«Ne serait-il pas temps de faciliter le testing en Belgique? Sans rendez-vous, sans ordonnance?»

Le Bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) lance un pavé dans la mare ce 30 juillet sur Twitter. Pour le maïeur socialiste, il convient désormais de «mettre en place plusieurs points de dépistage rapidement».

Ne serait-il pas temps de faciliter le testing en Belgique ? Sans RDV, sans ordonnance ? Mettre en place plusieurs points de dépistage rapidement. Ne serait-ce pas une manière complémentaire de contrôler l’évolution du COVID ? Nous sommes disposés à aider avec nos 4 hôpitaux. — Philippe Close (@PhilippeClose) July 30, 2020

On le sait, l’évolution de l’épidémie de covid-19 préoccupe la Belgique ces dernières semaines. Or, le testing ne reste réservé qu’aux Belges qui détiennent une prescription médicale en la matière, et donc qui présentent les symptômes couramment associés à la maladie. Pourtant, on sait que certaines personnes restent asymptomatiques. Par ailleurs, des tests sont désormais nécessaires pour circuler à l’étranger, par exemple pour partir en vacances. De même, les voyageurs de retour de zone rouge doivent se faire tester.

En suggérant ce dépistage massif, Close se joint aux voix des experts, qui plaident pour davantage de radicalité dans la mise en place des tests, «à l’échelle d’un quartier ou d’une commune». Ainsi, à Anvers, un centre de dépistage massif s’ouvrira dès lundi sur un quai du port. Les Anversois (et eux uniquement) pourront y accéder à pied mais aussi en voiture, comme dans un drive-in. Et ce centre de test n’est accessible qu’aux personnes asymptomatiques. Selon De Standaard, la capacité de ce «village de test» ira jusqu’à 4.000 tests quotidiens. Close ne manque pas de remarquer l’aide du Fédéral apporté à ce centre de test d’un nouveau genre. «J’imagine que le Fédéral apportera le même soutien à toutes les villes du pays», écrit-il sur Twitter.

À Bruxelles, les chiffres sont indéniablement à la hausse mais encore loin, très loin, du niveau d’alarme anversois. Ce 31 juillet, 10 communes bruxelloises dépassent ceci dit l’un des seuils d’alerte définis par Sciensano avec plus de 20 de taux d’incidence sur les 7 derniers jours. La capitale est sous pression. Le Médecin chef des Cliniques Saint-Jean tire la sonnette d’alarme. Une alerte temporisée par la nouvelle porte-parole interfédérale Frédérique Jacobs. Celle-ci explique à L’Avenir que les chiffres des autres villes belges ne montrent pas un niveau d’alarme tel qu’à Anvers. Néanmoins, cette dernière plaide elle aussi pour une procédure de détection simplifiée.

Ce n’est pas une coïncidence: ce 31 juillet, le Ministre bruxellois de la santé Alain Maron (Écolo) annonce une capacité de testing augmentée dans la capitale. Elle est portée de 255 à 430h, soit un bond de 69%. Les voyageurs, potentiels porteurs asymptomatiques, ne sont pas oubliés: ils peuvent se rendre dans 17 postes de test.

Pour généraliser les tests, Philippe Close annonce que le réseau hospitalier de la Ville est au diapason: «Nous sommes disposés à aider avec nos 4 hôpitaux».