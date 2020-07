Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 31 juillet.

370 nouveaux cas de coronavirus et 18 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne mais «nous ne sommes pas dans une 2e vague»

Dans le bilan de ce vendredi, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Belgique est à nouveau en hausse par rapport à la semaine précédente. C’est le 23e jour consécutif d’augmentation.

Les capacités de testing de la Région bruxelloise augmentent de 69%

Les capacités de testing globales hebdomadaires de la Région de Bruxelles-Capitale seront augmentées, a indiqué vendredi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron.

Interdire de licencier? Des propositions «sympa» mais recalées

Mathieu Bihet (MR) pointe certaines propositions de loi «agréables à l’oreille» du PS et du PTB, qui ont été recalées par le Conseil d’État malgré les «effets d’annonce». Exemple: l’interdiction des licenciements durant la crise du coronavirus.

VIDÉOS | Pour la nouvelle porte-parole interfédérale, il faut «simplifier la procédure des testings»

Nouveau visage des conférences de presse du centre de crise, Frédérique Jacobs fait le point sur l’évolution de la crise du Covid-19.

Crainte d’un manque de seringues pour le vaccin

Si un vaccin contre le Covid-19 est disponible l’année prochaine, la Belgique pourrait manquer de seringues et d’aiguilles pour pouvoir l’administrer, met en garde vendredi le groupe d’intérêt European Biosafety Network (EBN) dans De Morgen.

Les jeunes enfants pourraient être extrêmement contagieux, selon une étude américaine

Le taux de matériel génétique du coronavirus détecté dans le nez d’enfants de moins de cinq ans est 10 à 100 fois plus élevé que celui trouvé chez des enfants plus âgés et des adultes, selon une étude américaine publiée jeudi.

Près de 1.400 morts en 24h aux États-Unis

Les États-Unis ont enregistré jeudi 1.379 nouveaux décès dus au coronavirus en une journée, selon le comptage quotidien de l’université Johns Hopkins. C’est le troisième jour consécutif où le pays compte plus de 1.200 morts en 24 heures, selon l’université, qui actualise ses chiffres en continu.

OMS: priorité aux déplacements internationaux essentiels

Les déplacements internationaux doivent prioritairement concerner les urgences humanitaires, les personnels indispensables et les rapatriements, a recommandé jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que les personnes à risque et vulnérables devraient éviter de voyager.

Mexique devient le 3e pays le plus endeuillé, devant le Royaume-Uni

Le Mexique est devenu jeudi le troisième pays au monde en termes de décès liés au coronavirus en atteignant la barre des 46.000 morts, selon un bilan établi par l’AFP sur la base de données officielles.

La Scandinavie, îlot sans masques

Le masque est de plus en plus utilisé, voire est obligatoire dans le monde. Sauf dans les pays nordiques.

