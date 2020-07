Le marché des terres agricoles toujours à la hausse en Wallonie

Le prix moyen d’un hectare de terres agricoles était de 34.936 euros l’an dernier en Wallonie, en hausse de 7,6% par rapport à l’année précédente, ressort-il vendredi du baromètre en la matière de la Fédération du notariat (Fednot).

«Lors de notre dernier baromètre, qui portait sur les six premiers mois de l’année 2019, nous avions constaté une stagnation des prix en Wallonie. La tendance s’est renversée et la hausse que nous connaissons depuis plusieurs années s’est poursuivie. Cette augmentation peut paraître conséquente, mais elle est moins importante que celles connues ces dernières années», nuance le notaire Renaud Grégoire. Les prix avaient effectivement connu une baisse en 2018.

Reste qu’entre 2015 et 2019, le prix moyen d’un hectare de terres agricoles a augmenté de 41,8% en Wallonie. «Compte tenu de l’inflation sur cette période, cela représente une augmentation de la valeur réelle de 34,1%», poursuit Fednot.

Il existe des disparités entre les provinces: les prix suivent une tendance à la baisse dans le Brabant wallon et la province de Liège, tandis qu’ils sont en hausse dans les trois autres.

Pour l’ensemble du pays, le prix moyen d’une terre agricole s’élevait l’an dernier à 46.778 euros par hectare, soit une augmentation de 0,6%.

Du côté de la taille des parcelles, une tendance se poursuit: les parcelles vendues sont de plus en plus petites. «En 2019, la taille moyenne d’une parcelle d’une terre agricole vendue en Belgique était de 1,1 hectare. […] Entre 2015 et 2019, la taille moyenne d’une parcelle a diminué d’un cinquième (-20,8%)», précise Fednot.