Impact du coronavirus limité pour Proximus qui confirme ses prévisions pour l’année 2020

Proximus a dévoilé son bilan trimestriel ce vendredi.

Proximus a clôturé le deuxième trimestre de l’année 2020 avec un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) en légère baisse, de 1% par rapport au même trimestre 2019, à 442 millions d’euros. L’impact de la pandémie reste limité sur les résultats de l’opérateur publiés ce vendredi. Le groupe s’attend d’ailleurs toujours à terminer l’année dans la partie supérieure de ses prévisions.

«Les activités de Proximus ont bien résisté à la crise sanitaire», relève l’administrateur délégué Guillaume Boutin. «La majorité de nos résultats en termes de croissance nette de la base clients s’explique par une solide performance commerciale, malgré la fermeture de nos points de vente jusqu’au 10 mai.»

La base clients a en effet augmenté tant pour la TV que pour l’internet fixe et la téléphonie mobile. Seules les lignes fixes continuent à se réduire.

Les effets négatifs de la pandémie sur les résultats du groupe sont principalement «une forte diminution du chiffre d’affaires global pour les activités de roaming en raison des interdictions de voyage et une perte de chiffre d’affaires liée aux gestes commerciaux» accordés par Proximus à ses clients. Ils ont été partiellement compensés par la forte baisse des dépenses d’exploitation domestiques (-8,8%), en grande partie grâce à une diminution des effectifs.

«Sur la base des résultats enregistrés à ce jour et compte tenu de ses prévisions pour le reste de l’année, Proximus est confiante de pouvoir atteindre la partie supérieure de ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2020, à savoir un ebitda sous-jacent du groupe moins CAPEX situé entre 780 et 800 millions d’euros, comme annoncé» le 31 mars 2020.

Proximus a également annoncé vendredi la signature de protocoles d’accord avec Eurofiber et Delta Fiber, qui lui «permettront d’étendre et d’accélérer le déploiement de notre réseau fibre ouvert en Belgique». «Grâce à ces accords, nous pourrons dépasser de près de 30% notre objectif de 2,4 millions de foyers et entreprises connectables à la fibre d’ici 2025. Ces partenariats garantiront également une solide montée en puissance continue au-delà de cette date, avec jusqu’à 4,2 millions de foyers et entreprises belges connectables à la fibre d’ici fin 2028, ce qui représente une couverture fibre d’environ 70%», souligne Guillaume Boutin.