Andrea Pirlo de retour à la Juventus comme entraîneur des U23

Andrea Pirlo a été nommé jeudi entraîneur des moins de 23 ans de la Juventus, un club où il a évolué de 2011 à 2015.

Pirlo, 41 ans, a mis un terme à sa carrière de joueur en 2017, avec New York City. Avant cela, il a porté les couleurs de Brescia, l’Inter Milan, la Reggina, l’AC Milan et donc la Juventus, où il a totalisé 164 rencontres, 19 buts et 38 passes décisives.

«Cette histoire a été parsemée de joyaux: des buts décisifs, des passes d’artiste et une vision du jeu à nul autre pareil», rappelle la ‘Vieille Dame’dans le communiqué.

Son palmarès comprend notamment six championnats d’Italie (deux avec l’AC Milan et quatre avec la Juventus), deux Ligues des Champions (2003 et 2007 avec l’AC Milan) et la Coupe du monde 2006 avec l’Italie.

Avec les U23 de la Juventus, Pirlo effectuera ses débuts comme entraîneur. Les jeunes ‘Bianconeri’évoluent en Serie C, la troisième division. Lors du défunt championnat, avec notamment Daouda Peeters dans leurs rangs, ils ont fini 10e du groupe A et été éliminés en barrages pour la promotion en Serie B. Ils ont aussi remporté la Coupe d’Italie de Serie C.