La foire de septembre n’est pas (encore) annulée

Ce jeudi, le président wallon des forains a rencontré les autorités tournaisiennes pour évoquer la foire de septembre. Question de voir si la manifestation peut encore être sauvée…

Même si l’on y croit de moins en moins au regard de l’évolution des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, tout espoir de voir s’organiser la traditionnelle foire de septembre à Tournai n’est pas (encore) perdu.

Ce jeudi matin des représentants de la Ville et de la police ont rencontré Anthony Mastrovalerio, président wallon de l’Union des industriels forains belges (U.I.F.B.), pour évoquer l’organisation «éventuelle» de cette manifestation à laquelle de nombreux Tournaisiens sont attachés. Du côté des forains qui ont été totalement livrés à eux-mêmes durant cette crise, l’on se dit prêts à relever le défi et à tout mettre en œuvre pour veiller au respect et à faire respecter les mesures qui seront imposées. Lesquelles changeront encore vraisemblablement d’ici là, sachant que la foire devrait avoir lieu du 5 au 27 septembre.

«Mais c’est loin d’être gagné, explique Anthony Mastrovalerio. D’une part, parce que la police nous a dit clairement lors de cette réunion qu’elle n’est pas favorable à une telle organisation. Mais aussi parce que les mesures à mettre en place sont assez lourdes.

D’une part, et c’est sans doute la mesure la moins contraignante, il faut prévoir une seule entrée et une seule sortie sur le champ de foire de manière à garantir qu’il n’y aura pas plus de 200 visiteurs en même temps sur le site et que la distanciation physique sera appliquée.

Du côté de la Ville, on exige que l’ensemble du champ de foire soit ceinturé par des barrières Heras (et non pas des barrières Nadar plus petites et plus faciles à manipuler) afin de garantir que personne ne puisse y entrer clandestinement. Cela représente 900 m de barrière à poser pour ceinturer une zone qui fait environ 10 000 mètres carrés.

La Ville nous a dit qu’elle prendrait en charge l’organisation, mettant notamment des stewards à disposition mais acceptera-t-elle de supporter la totalité des dépenses logistiques?

On ne le sait pas encore. Un prochain collège devrait se pencher sur la question…»

Quoi qu’il en soit, les forains aimeraient être fixés sur leur sort avant le 15 août, question de ne pas être mis devant le fait accompli au risque de ne plus avoir l’occasion de se diriger éventuellement vers d’autres organisations. Aucun forain n’a évidemment envie de vivre la même expérience qu’à Bruxelles où les métiers étaient déjà tous montés lorsqu’a été prise la décision d’annuler la foire. Du côté des habitués de la manifestation tournaisienne, on comprendrait difficilement que le Ville interdise ce type d’événement alors qu’elle soutient des activités festives au centre-ville à la mi-août (The big summer tour, Tournai d’été…).

