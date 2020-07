Malgré son exclusion du PS, Muriel Targnion reste bourgmestre de Verviers

La sanction d’exclusion qui frappe la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, suite à son audition mercredi par la commission de vigilance nationale du PS, est sans appel possible, a appris Belga à bonne source. La sanction a été prise par la commission de vigilance qui siège habituellement comme instance d’appel, en raison de la mise sous tutelle de l’USC locale mais aussi de la Fédération Verviétoise du PS, a expliqué jeudi le Parti Socialiste.

RELIRE | Muriel Targnion est exclue du PS

Selon les statuts du PS, Muriel Targnion, la bourgmestre de Verviers, aurait dû être entendue par la commission de vigilance de la Fédération du PS de Verviers, commission indépendante, suite à sa décision, le 7 juillet dernier, de signer, avec six autres élus PS et les partenaires de majorité (MR et Nouveau Verviers), une motion de méfiance collective, soutenue par une partie du cdH, à l’encontre de l’actuel collège. Cette initiative de la bourgmestre a été prise alors que l’USC et la Fédération locale étaient sous tutelle.

Elle aurait permis d’écarter Hasan Aydin, le président du CPAS avec qui les relations étaient extrêmement tendues. M. Aydin avait échappé de peu à son exclusion via une motion de méfiance individuelle, procédure rendue impossible à la suite du revirement de Jean-François Istasse et Didier Nyssen, deux soutiens de Muriel Targnion.

Si cette dernière avait été entendue par la commission de vigilance de la Fédération du PS de Verviers, sa sanction aurait pu faire l’objet d’un appel. Or, en décidant de recourir à la commission de vigilance nationale, le PS s’est prémuni de toute contestation afin de rendre sa décision irrévocable.

Elle siégera comme indépendante

Même exclue du PS, Muriel Targnion, qui a pris acte de la décision, n’en reste pas moins bourgmestre. Elle siégera désormais comme indépendante après avoir été exclue du groupe PS au sein du conseil communal.

Pour l’écarter du maïorat, une motion de méfiance individuelle, signée par la moitié des élus de chaque groupe politique qui composent la majorité, doit être déposée. Elle doit ensuite être validée par 19 des 37 élus du conseil communal verviétois.

En déclarant lundi faire bloc autour de Muriel Targnion, ses partenaires de majorité, le MR et Nouveau Verviers, soutenus à tout le moins par trois élus cdH, ont clairement annoncé qu’ils bloqueraient cette initiative de motion de défiance individuelle.

La gestion de Verviers aux mains d’une bourgmestre indépendant peut perdurer un certain temps. Tout dépendra de la position de la Fédération verviétoise du MR qui détient désormais les clés du jeu politique verviétois.

À moins que Muriel Targnion ne démissionne.