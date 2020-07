Hotton: il faudra porter le masque dans les 12 villages

Le port du masque ne sera pas obligatoire dans toute la commune de Hotton, mais bien dans les 12 villages. Un compromis a été trouvé.

Le bourgmestre de Hotton a pris un nouvel arrêté annulant le précédent, concernant les mesures Covid-19 complémentaires à celles prises par le conseil national de sécurité.

Le port du masque ne sera pas généralisé dans toute la commune. Une mesure pour rappel que le gouverneur de la province estimait « disproportionnée ».

Un compromis a visiblement pu être trouvé.

Le port du masque, à partir de 12 ans, restera néanmoins obligatoire dans les 12 villages de l’entité.

Une mesure à laquelle tient le bourgmestre Jacques Chaplier. «Dans un petit village de la commune, il y a eu trois cas très graves au début de l’épidémie, souligne le mayeur. Ce n’est pas parce qu’on vit dans un petit village, qu’on sera épargné par le virus.»

Par contre, le port du masque ne sera pas obligatoire dans les campagnes et les forêts.

Concrètement, où faudra-t-il porter le masque à Hotton? Entre les panneaux de début et de fin d’agglomération, dans toutes les rues bordées de bâti entre le numéro 1 et le dernier numéro d’immeuble, dans toutes les places publiques et les parkings attenants à ces rues, dans les campings, sur la plage de Hotton et l’île de l’Oneux.

Cette mesure n’est pas applicable pour ceux qui pratiquent une activité intensive (course à pied, vélo, VTT, sport d’équipe, tennis,…), ceux qui exécutent des travaux manuels lourds et ceux qui sont porteurs d’un certificat médical dispensateur.

Police et agent constatateur

Dans cet arrêté beaucoup plus argumenté que le précédent, on apprend que la zone de police Famenne Ardenne sera en charge de contrôler le port du masque pour le village de Hotton et principalement le centre commercial. Tandis que l’agent constatateur est chargé de surveiller et rappeler le respect des mesures dans les autres entités.

La mesure sera matérialisée par des affiches «masque obligatoire».

Rappelons que les cafés et restaurants devront fermer à minuit dans toute l’entité.

Toutes ces mesures entreront en vigueur le 30 juillet à minuit.