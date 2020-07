Les finales de Coupe de Belgique et de D1B maintenues: «Supporters, ne vous rassemblez pas»

La Pro League a décidé de maintenir les finales de Coupe de Belgique et de D1B, qui doivent se dérouler ce week-end.

«La Pro League a obtenu la confirmation, après une concertation intense, du ministre de l’Intérieur Pieter De Crem avec les bourgmestres de Bruxelles, Anvers, Bruges et Louvain, que les finales de ce week-end pourront bien avoir lieu», précise la Pro League dans un communiqué.

Bruges et l’Antwerp s’affrontent ce samedi (20 h 30) au stade Roi Baudouin en finale de Coupe de Belgique. Enfin, OH Louvain et le Beerschot s’affrontent dimanche (19 h) dans la manche retour de la finale de D1B, qui offrira au vainqueur un ticket pour la D1A. Au match aller, le Beerschot s’était imposé 1-0.

La Pro League appelle tous les supporters à respecter les mesures de sécurité et à ne pas se rassembler pour célébrer une victoire, malgré la très forte tentation. «Les supporters ont été un exemple de discipline lors de toute la période de préparation. Chaque match amical à huis clos s’est déroulé sans public autour des terrains. Nous comprenons que l’attente est très forte, mais nous appelons plus que jamais les supporters à suivre les matchs dans les conditions les plus sûres et à ne pas se rassembler. Profitons ensemble de cette occasion pour montrer que le monde du football est prêt à commencer la saison et que nous pouvons compter sur nos supporters, dans les circonstances les plus difficiles», affirme Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League.»