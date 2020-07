Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 30 juillet.

Coronavirus: 347 nouveaux cas et 17 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne

Dans le bilan de ce mercredi, le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Belgique est à nouveau en hausse par rapport à la semaine précédente. C’est le 22e jour consécutif d’augmentation.

Le médecin en chef des Cliniques Saint-Jean juge la situation à Bruxelles inquiétante

Le pourcentage de tests positifs au coronavirus est de plus en plus conséquent à Bruxelles. «C’est inquiétant. Je pense qu’une situation similaire à Anvers n’est plus très loin à Bruxelles», a déclaré Kenneth Coenye, le médecin en chef des Cliniques Saint-Jean dans la capitale, mercredi soir lors de l’émission Terzake sur la chaine flamande Canvas.

Recul notable des mariages célébrés en 2020

De mars à juin 2020, 13.679 mariages ont été célébrés en Belgique, soit une baisse de 52,63% en comparaison avec la même période en 2019, rapportent les titres Sudpresse jeudi, citant les chiffres du Registre national.

INTERVIEW | La lutte contre le coronavirus, un prétexte pour des mesures illégales? «Les arrêtés ministériels sont problématiques»

Le professeur de droit Nicolas Thirion est formel: le traçage dans l’horeca est illégal. Et ce n’est pas la seule mesure qui outrepasse la loi.

Le PIB belge recule de 12,2% au deuxième trimestre

Le PIB belge a reculé de 12,2% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent en raison de la crise du Covid-19, selon l’estimation «flash» de la Banque Nationale de Belgique (BNB), diffusée jeudi. Sur base annuelle, le recul est de 14,5%.

Léglise interdit les événements jusqu’au 31 août

Les événements sur la commune de Léglise sont interdits jusqu’au 31 août au moins. C’est l’une des mesures phares figurant dans l’arrêté, validée par le gouverneur de la province.

De 22 h à 6 h, on ferme tout, sauf l’horeca à La Louvière

Toute entité commerciale devra baisser ses volets dès 22 h sur le territoire louviérois.

De nouvelles mesures pour encadrer les prestations artistiques sur les places louviéroises

Durant les deux mois de vacances scolaires, la Ville de La Louvière a mis sur pied une programmation visant à ramener de l’animation dans la cité après deux mois et demi de confinement. La programmation de «La Louvière, un bel été» propose un marché des producteurs et artisans, du cinéma drive-in, des balades à vélo, mais aussi des spectacles en plein air.

Les hackers «profitent d’une plus grande faiblesse des utilisateurs»

Grâce au confinement recommandé en cette période de pandémie de coronavirus, les hackers «profitent d’une plus grande faiblesse des utilisateurs», estime Olivier Bogaert, commissaire à la Computer crime unit de la police fédérale (FCCU), interrogé par l’agence Belga jeudi.

Anvers dispose de logements pour les personnes positives ne pouvant rentrer chez elles

La ville d’Anvers a prévu, parmi son parc immobilier, plusieurs logements pour les personnes positives au nouveau coronavirus qui ne pourraient pas rentrer chez elles. Ces personnes sont redirigées vers la Ville par leur médecin si nécessaire. Personne n’en a encore fait usage.

Bruges annule toutes les foires, marchés aux puces et fêtes de quartier

La Ville de Bruges a décidé d’annuler à partir du 1er août, soit samedi, toutes les foires, marchés aux puces et fêtes de quartier et de rue sur son territoire, a-t-elle annoncé jeudi.

Le bilan de la pandémie de Covid-19 jeudi à la mi-journée

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 667.361 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 13h00.

Le Brésil franchit le cap des 90.000 morts du coronavirus

Le Brésil a franchi mercredi le cap des 90.000 morts du coronavirus après avoir enregistré 1.595 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Réticent au masque, un allié de Trump testé positif au Covid-19

Un élu républicain réticent à porter un masque au Congrès américain a été testé positif au Covid-19 mercredi alors qu’il s’apprêtait à partir au Texas avec le président Donald Trump.

Nouveau record de cas en Australie, principalement au Victoria berceau d’une seconde vague

L’Australie a enregistré un nouveau record quotidien d’infections au Covid-19 avec un pic de 723 nouveaux cas recensés dans l’État du Victoria, berceau d’une seconde vague d’épidémie au sud du pays.

La Chine a enregistré 105 nouveaux cas, nouveau pic depuis avril

La Chine a recensé 105 nouveaux cas de coronavirus jeudi, soit le plus haut taux quotidien depuis avril, selon les autorités de la ville. Quasi tous faisaient l’objet d’une transmission locale, soit 102.

Accès refusé pour près de mille personnes aux frontières néerlandaises

La maréchaussée royale néerlandaise a refusé près de mille personnes aux frontières extérieures des Pays-Bas au cours des sept premiers mois de cette année.

USA: ils ne respectent pas la distanciation sociale, il sort son arme et tire

Un homme de Floride a été arrêté pour avoir utilisé son arme lundi dans le hall d’un hôtel de Miami Beach, où il s’est emporté contre une mère et son fils qui ne respectaient pas suffisamment à son goût les recommandations sanitaires de distanciation sociale.

Plus de 17 millions de cas dans le monde

Plus de 17 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié dans trois pays, selon un comptage réalisé par l’AFP jeudi.

Pfizer lance une étude d’efficacité mondiale pour un candidat-vaccin

La société pharmaceutique américaine Pfizer a entamé une nouvelle phase dans le développement d’un éventuel vaccin contre le coronavirus aux États-Unis.

Le Royaume-Uni, pays le plus touché en Europe en matière de surmortalité

Le Royaume-Uni a subi la plus forte surmortalité enregistrée en Europe depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, tandis que d’autres pays comme l’Espagne ont connu des pics plus marqués et plus localisés, rapporte une étude britannique jeudi.

Le gouvernement italien prolonge l’état d’urgence jusqu’au 15 octobre

En Italie, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 15 octobre. Cela devrait permettre aux autorités de mener une lutte efficace contre le coronavirus. Le Parlement avait préalablement donné son feu vert pour une telle prolongation.

La justice donne raison à Waasland-Beveren: le début du championnat en danger

Le tribunal de Dendermonde, saisi en référés par Waasland-Beveren, a donné gain de cause au club contre la Pro League.

