Saint-Hubert: le port du masque dans le centre-ville

La Ville de Saint-Hubert compte aussi prendre des mesures préventives complémentaires à celles décidées par le conseil national de sécurité.

Le bourgmestre Jean-Luc Henneaux compte rendre obligatoire le port du masque au centre-ville, c’est-à-dire les rues en zone bleue qui sont les rues commerçantes, et sur la place de l’Abbaye.

Il faudra aussi porter le masque sur les parkings des supermarchés, les parkings publics de plus de cinq emplacements, dans les parcs et les aires de jeux et dans les cimetières.

«Je sais qu’il y a beaucoup d’espaces en centre-ville, mais avec la limitation des voyages à l’étranger, il risque d’y avoir plus de monde en ville lors des journées de beau temps», explique le mayeur.

La Ville attend une validation de ces mesures par le gouverneur de la province.

Pas de supporters lors des matches?

Autre mesure que voudrait prendre le bourgmestre: interdire les supporters lors de rencontres sportives. «J’attends le retour du gouverneur», poursuit-il.