Tout ce qui change le 1er août 2020: La 5G débarque | «Passenger Locator Form» obligatoire | Début des soldes

Plusieurs changements et nouveautés entrent en vigueur ce 1er août 2020. On fait notamment le point sur les cinq licences 5G provisoires, l’obligation de remplir un formulaire de retour de vacances et le port du masque étendu dans certaines villes.

Cinq opérateurs autorisés à utiliser provisoirement la 5G

Le régulateur des télécommunications (IBPT) a octroyé à cinq opérateurs (Cegeka, Entropia, Orange, Proximus et Telenet) des droits d’utilisation provisoires de la 5G. L’IBPT a laissé une certaine flexibilité aux opérateurs en leur donnant la possibilité de choisir la date de début de la période de validité de leurs droits d’utilisation, pour autant qu’elle se situe entre le 1er août et le 1er décembre 2020.

Proximus aura droit à l’une de ces licences. Photo News Ces droits permettent à ces opérateurs de rendre possible en Belgique les premiers développements de la 5G dans la bande de fréquences radioélectrique 3.600-3.800 MHz.

Compte tenu de l’absence d’un gouvernement de plein exercice, l’IBPT a tout de même opté pour l’octroi de droits d’utilisation provisoires afin de respecter le calendrier imposé par l’Europe. Avec une telle formule, «les opérateurs pourront se préparer en testant les applications 5G dans la perspective de la mise aux enchères finale» qui pourra intervenir par le biais d’un nouvel arrêté royal. Les fréquences doivent être mises en service avant le 1er mars 2021 au plus tard.

Le formulaire de retour de vacances obligatoire

Ce formulaire doit être rempli 48h avant le retour en Belgique. BELGA Ce formulaire numérique, que toute personne voyageant à l’étranger pour une durée de plus de 48 heures devra remplir, est obligatoire dès aujourd’hui.

Les touristes belges qui reviennent de l’étranger devront remplir le formulaire 48 heures avant leur retour.

Ce «Passenger Locator Form» vaudra pour tout le monde, indépendamment du moyen de locomotion utilisé.

Les modalités de contrôle ne sont pas encore finalisées mais les autorités procéderont vraisemblablement par échantillon.

Début des soldes: «De bonnes affaires dès les premiers jours»

Programmées habituellement en juillet, les soldes ont été décalés d’un mois cette année en raison du coronavirus. Elles débutent donc ce samedi et les commerçants espèrent que cela donnera un «nouvel élan au secteur» et que les clients répondront présents.

La période des soldes est «cruciale» pour rattraper le premier semestre de l’année alors que le secteur a perdu un milliard et demi d’euros à cause de la crise sanitaire.

Le début des soldes: un nouvel élan pour le secteur? mnirat - stock.adobe.com Malgré que les magasins aient réduit leurs achats et en dépit d’offres conjointes durant les dernières semaines, les stocks d’invendus restent importants. Ce qui signifie pour les consommateurs qu’il y aura «de bonnes affaires à réaliser dès les premiers jours», encourage l’Union des classes moyennes.

Mais suite aux nouvelles mesures annoncées par le Conseil national de sécurité, on revient un pas en arrière pour ce qui du «shopping»: il est demandé de venir faire ses courses seul, sauf exception avec un enfant mineur ou une personne nécessitant de l’assistance, et de limiter sa présence à 30 minutes. Un «handicap supplémentaire» pour l’UCM qui rappelle que faire ses courses à deux reste possible sur rendez-vous.

Le masque imposé à Namur, Charleroi et Braine-l’Alleud

Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Conseil national de sécurité le lundi 27 juillet, plusieurs villes ont décidé d’imposer le port du masque sur leur territoire à partir de ce samedi.

Maxime Prévot étend le port du masque à Namur. Photo News C’est notamment le cas à Namur, où le masque devient obligatoire tous les jours dans la Corbeille, la Meuse, le bras de Sambre et le parc Louise-Marie. Ce port du masque est également obligatoire sur l’Enjambée et sur les berges de Meuse et de Sambre, y compris pour les cyclistes et joggeurs.

Pour connaître en détail toutes les zones namuroises impactées par cette nouvelle mesure, voici notre article récapitulatif.

À Charleroi, les autorités communales ont emboîté le pas de la capitale wallonne en imposant le port du masque sur l’ensemble du territoire communal dès aujourd’hui.

Du côté de Braine-l’Alleud, le masque est désormais obligatoire dans le centre-ville, afin de garantir la sécurité sanitaire durant la période des soldes. Ailleurs sur le territoire communal, le masque n’est pas obligatoire mais les citoyens circulant dans l’espace public devront en posséder un au cas où.

La Louvière: Bois-du-Luc rouvre ses portes au public

L’écomusée rouvre enfin ses portes. Bois-du-Luc Le Musée de la Mine et du Développement Durable de Bois-du-Luc est enfin prêt à accueillir à nouveau du public dès ce samedi.

Plusieurs recommandations et mesures sont prises pour encadrer les visites. La réservation est obligatoire, soit par mail, soit par téléphone. Les visites se font selon des horaires fixes par type de visites (guidée en français ou avec audioguide multilingue).

Le port du masque, l’usage de gel désinfectant et la distanciation physique sont bien entendu de rigueur.