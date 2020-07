Le bilan de la pandémie de Covid-19 jeudi à la mi-journée

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 667.361 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 13h00.

Plus de 17.053.650 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 9.759.200 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.595 nouveaux morts, les États-Unis (1.267) et l’Inde (775).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 150.716 décès pour 4.427.493 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 90.134 morts pour 2.552.265 cas, le Royaume-Uni avec 45.961 morts (301.455 cas), le Mexique avec 45.361 morts (408.449 cas), et l’Italie avec 35.129 morts (246.776 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.165 cas (105 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 78.957 guérisons.

L’Europe totalisait jeudi à à 13h00 209.358 décès pour 3.135.632 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 191.827 décès (4.632.894 cas), l’Asie 60.775 décès (2.697.189 cas), le Moyen-Orient 26.666 décès (1.134.152 cas), l’Afrique 18.851 décès (893.051 cas), et l’Océanie 220 décès (17.994 cas).