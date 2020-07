Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Des garagistes submergés à cause du coronavirus, le coffre à trésors de Willy Lambil, le dessinateur des «Tuniques bleues», la reprise particulière de la NBA: voici une sélection de 10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 30 juillet.

1 Embouteillages chez les garagistes

Contrôles techniques, entretiens et réparations retardés pour cause de Covid-19: de nombreux garagistes sont submergés de travail. «Je suis complètement débordé», nous a confié Tony, garagiste en région liégeoise.

+ LIRE ICI

2 Ghislenghien, 30 juillet 2004: le souvenir demeure

Il y aura seize ans, ce jeudi 30 juillet peu avant 9h, que survenait le drame de Ghislenghien. Sur le site de l’usine Diamant Boart (Husqvarna aujourd’hui) en construction, dans le zoning industriel, une conduite de gaz sous haute pression de la société Fluxys explosait et s’embrasait après la survenance d’une fuite qui avait libéré du gaz un peu partout dans le sous-sol durant plusieurs heures.

+ LIRE ICI

3 Glaner dans le champ, l’activité de l’été

Quelques familles ont glané, mardi, dans un champ de Belœil. Cette vieille tradition rurale sera une des activités de l’été. Reportage.

+ LIRE ICI

4 Ioni et Solange, deux talents belges du cinéma

Ioni et Solange, elles se kiffent grave! Rencontre avec deux talents belges qu’il est temps de vous présenter.

+ LIRE ICI

5 La NBA dans sa «bulle» et à genoux

Quatre mois et demi plus tard, la NBA reprend enfin ses droits dans la nuit de jeudi à vendredi. Une reprise particulière pour la Grande Ligue puisqu’elle aura lieu à huis clos dans la bulle de Disney World à Orlando et dans un contexte politique compliqué aux États-Unis, depuis l’affaire George Floyd et ce fameux mouvement «Black Lives Matter».

+ LIRE ICI

6 EN IMAGES | Willy Lambil, dessinateur des Tuniques Bleues, ouvre son coffre à trésors

Depuis bientôt 50 ans, l’infatigable Willy Lambil dessine les Tuniques Bleues. Un grand livre d’entretiens, étalés sur quatre ans, sortira en novembre. Rare et riche.

+ LIRE ICI

7 Jusqu’à 6 000 euros pour lancer son commerce

Via Créashop-Plus, une prime pouvant aller jusqu’à 6 000€ peut soutenir les nouveaux commerces dans des cellules vides à Amay.

+ LIRE ICI

8 Histoire d’une reconversion: du restaurant au food truck

La pandémie a eu raison du restaurant «Zest de F’Oli» à Florennes. Mais Olivier et Virginie Philippon ont eu la volonté de rebondir. Histoire d’une reconversion.

+ LIRE ICI

9 Emmy Awards: «Watchmen», favori dans l’air du temps

Les nommés pour l’attribution des prochains Emmy Awards sont connus. Avec 26 nominations, «Watchmen» est le grand favori. Tour d’horizon des séries plébiscitées.

+ LIRE ICI

10 Les interclubs annulés à J-3: «C’est vraiment une catastrophe»

Ce mercredi, l’AFT a décidé d’annuler les interclubs 2020… à quelques jours de leurs débuts. Une catastrophe pour les clubs. Réactions à Aubel et Lambermont.

+ LIRE ICI