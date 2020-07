Sable et nouveaux sites...: les meilleurs endroits où se baigner dans la nature en Wallonie

La Wallonie compte 24 zones de baignade naturelle reconnues et dont l’état des eaux est surveillé. Choisissez celle qui vous convient le mieux.

Les températures (enfin) estivales annoncées ces jeudi et vendredi sont l’occasion rêvée d’aller se baigner en pleine nature. Et cela tombe bien puisque depuis l’ouverture de la saison balnéaire (le 15 juin), la Wallonie compte 4 sites officiels supplémentaires ouverts au public. Ce qui porte à 24 le nombre de zones de baignade au sud du pays.

La rédaction a collecté les informations pour chacun des sites et les a rassemblées sur une carte interactive. Pour y accéder, cliquez sur la carte ci-dessous et activez les filtres que nous avons mis à votre disposition (jeux, baignade surveillance, accès payant ou gratuit...):

Quelles mesures contre le coronavirus?

Même dans la nature, les mesures décrétées par le centre national de sécurité (CNS) sont d’application: voyagez avec votre bulle de 5 personnes, installez-vous à minimum 1,5 mètre des autres personnes et pensez à prendre votre masque si le gestionnaire des lieux l’impose.

De son côté, la Société publique de Gestion de l’Eau (SPGE) a mené une étude sur les risques éventuels liés au coronavirus. Les résultats de cette étude montrent que les risques liés à la présence du Covid-19 dans les eaux de baignade sont négligeables.

Par mesure de précaution, le Service public de Wallonie a, de son côté, fait des recommandations aux gestionnaires (communes et aux gestionnaires publics et privés des zones de baignade) concernant l’hygiène et la distanciation physique sur les plages et sera particulièrement vigilant concernant la qualité microbiologique des eaux cette année.

Quels sont les nouveaux lieux?

Les 4 nouveautés de cette saison 2020, sont réparties sur l’Ourthe, la Lesse et la Semois:

la Semois à Bouillon au pont de la Poulie

L’Ourthe à Hotton

La Lesse à Houyet

La Lesse à Pont-à-Lesse (Dinant/Anseremme)

Où trouver les plages de sable?

Oui, en Wallonie, vous pouvez trouver des plages de sable. Sur les 24 zones de baignade, 7 lieux vous permettront de fouler le sable (en tout ou en partie):

Lac de la Plate Taille

Lac de Falemprise

Lac de Chérapont

Lac de Bütgenbach

Lac de Bambois

Plage de Renipont

Semois à Alle-sur-Semois

Pourquoi se baigner dans une zone officiellement reconnue?

Les 24 sites officiels sont régulièrement contrôlés par les services publics tout au long de la saison (qui s’étend jusqu’au 15 septembre) et ces données sont publiées sur le site de la Région wallonne ainsi que sur notre carte interactive.

+ LIRE AUSSI | Wallonie: pourquoi les zones de baignade n’affichent pas une note «excellente qualité» durant la saison balnéaire en cours

Pourquoi 5 sites avec une excellente qualité des eaux restent fermés?

La Wallonie pourrait compter bien plus de sites de baignade. Certaines zones qui affichent d‘excellente qualité des eaux de baignade sont notamment fermées pour cause de travaux:

Le Grand Large à Nimy

Le Lac de Féronval à Froidchapelle

Le Lac du Ry Jaune à Cerfontaine

La Vallée du Rabais à Virton

Les Etangs de Recht à Saint-Vith

Bientôt de nouveaux sites de baignade?

La Région wallonne annonce qu’elle lance une série de prospections pour trouver de nouvelles zones de baignade, notamment en Haute-Meuse.

Et si l’ouverture de nouveaux sites est possible, c’est grâce aux investissements réalisés ces dernières années en termes d’assainissement des eaux usées et d’égouttage.